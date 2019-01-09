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Глава МИД Индонезии призвала дипломатов сохранять нейтралитет на выборах

Политика

Выборы президента Индонезии состоятся 17 апреля 2019 года

Джакарта, 9 января 2019, 12:51 — REGNUM  Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди подчеркнула, что все индонезийские дипломаты должны занимать нейтральную позицию на предстоящих президентских выборах, сообщает Sindonews.

«Вступая в политический год, я хочу подчеркнуть, что все индонезийские дипломаты должны сохранять нейтралитет», — заявила глава МИД Индонезии, выступая с ежегодным заявлением для прессы 9 января 2019 года.

Ретно Марсуди отметила, что министерство иностранных дел Индонезии готово содействовать успешному проведению выборов 17 апреля 2019 года.

По словам министра, каждый гражданин Индонезии, как внутри, так и за пределами страны, имеет право участвовать в определении будущего страны.

Глава МИД Индонезии также сообщила о некоторых направлениях, которые станут центральными во внешней политике страны в 2019 году. Одним из основных вопросов станет членство Индонезии в Совете Безопасности ООН.

Напомним, Индонезия с 1 января 2019 года официально стала непостоянным членом Совета Безопасности ООН. Индонезия также займет место председателя самого сильного органа ООН в мае этого года.

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Внутренняя политика Индонезии
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