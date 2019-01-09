В Косово 2019 год объявлен годом НАТО

Приштина, , 13:11 — REGNUM 8 января президент Косово Хашим Тачи заявил, что в честь двадцатилетия военного вмешательства НАТО, остановившего этнические чистки, проводимые сербами, 2019 год станет годом НАТО в Косово.

Как передает албанское новостное агентство «ABC news» об этом администрация президента сообщила в пресс-релизе, опубликованном на официальной странице. Тачи напоминает о том, что 24 марта 1999 года воздушные силы НАТО начали бомбардировки Сербии, что остановило геноцид гражданского населения и принесло свободу Косово.

«Народ Косово вечно будет благодарен странам-участницам НАТО за их поддержку», — заявил президент частично признанной республики.

Премьер-министр Албании Эди Рама поддержал «поразительную» идею Тачи. В своем статусе в социальных сетях албанский политик поддержал косовского лидера и напомнил, что в 2019 исполняется 10 лет со вступления Албании в НАТО.

«Давайте сделаем день установления границы «Шенгена» в Морине кульминационным моментом года НАТО», — заявил Рама в Твиттере.