За антиукраинскую пропаганду в 2018 году наказали 50 человек

Киев, , 12:35 — REGNUM В 2018 году на Украине за антиукраинскую пропаганду в социальных сетях к ответственности были привлечены почти полсотни администраторов групп и пабликов. Об этом 9 января сообщается на сайте Службы безопасности Украины.

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В ведомстве уточнили, что за прошедший год СБУ обнаружила и заблокировала 360 киберинцидентов по делу об антиукраинской пропаганде. Кроме того, 29 лицам объявили о подозрении. На сегодня в силу вступили 20 приговоров суда за пропаганду.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Украины Пётр Порошенко своим указом от 15 мая 2017 года ввёл в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о применении экономических и других санкций Под санкции попали 1228 физических и 468 юридических лиц на Украине и России. В частности, в стране был запрещен доступ к соцсетям «ВКонтакте», «Одноклассники», ресурсам Yandex и Mail.ru. Также в обновлённом санкционном списке оказались «Звезда», «ТНТ», «Россия сегодня», «Наше радио», НТВ, «Первый канал», «Россия 24».

Добавим, что в 2018 году украинский телевизионный контент в эфире общенациональных телеканалов составил 79%, а контент стран ЕС, США и Канады — 14%. Российский же телевизионный контент в эфире украинских телеканалов упал до исторического минимума — 7%. Доля украинского языка в эфире телеканалов на Украине достигла 92%.

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