США намерены помешать РФ закрепиться на Ближнем Востоке – политолог

Москва, , 13:48 — REGNUM США не уйдут из Сирии окончательно и бесповоротно, убеждён политолог Сергей Поляков. Об этом он заявил 9 января корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Рябкова, усомнившегося в готовности Америки удалить свои войска с территории Сирии.

«Неоднократные заявления о выводе войск на самом деле, как правило, ничем не заканчиваются, — сказал Поляков. — Войска либо выводятся лишь частично, либо происходит имитация вывода. Но тем не менее в виде частных военных компаний, либо ещё в каком-то войска остаются. Политика доминирования всё ещё присутствует во внешней политике США, и заявления Трампа о новом векторе внешней политики Америки пока остаются только словами».

На деле же деле эти обещания, как полагает Поляков, никоим образом не реализованы.

«Я считаю, что США не уйдут из Сирии окончательно и бесповоротно, — подчеркнул он. — Цели США — это доминирование в мире и контроль Ближнего Востока. Кроме того, Вашингтон намерен не дать РФ закрепиться на Ближнем Востоке».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению Сергея Рябкова, в Вашингтоне весьма сильны позиции сторонников сохранения «противозаконного военного присутствия США» в арабской республике.

«Я не могу для себя представить в нынешней ситуации безудержной погони Вашингтона за доминированием в мире […], что вдруг США физически, полностью и неоспоримо в военном отношении уйдут из Сирии», — цитирует замминистра ТАСС.

Читайте ранее в этом сюжете: В МИД РФ сомневаются в полном выводе войск США из Сирии