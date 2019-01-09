Япония — Россия: каково главное условие улучшения отношений

Михаил Демурин, , 12:34 — REGNUM

В широко распространённых сегодня рассуждениях о судьбе так называемого мирного договора с Японией и в этом контексте — о судьбе островов Малой Курильской гряды меня больше всего удивляет тот факт, что ведутся они преимущественно под двусторонним углом зрения. Между тем Япония есть часть западного военно-политического и экономического блока. Пусть она не член НАТО, но через США, будучи привязанной к ним плотной сетью военно-политических обязательств, привязана и к этому альянсу. Япония, наконец, член «Большой семёрки» со всеми вытекающими из этого последствиями.

В настоящее время западный военно-политический блок проводит в отношении нашей страны враждебную политику, выражающуюся в политическом, пропагандистском и санкционном давлении. О каком «прорыве» в российско-японских отношениях, о каком их улучшении на двусторонней основе, о каком, наконец, «мирном договоре» в этих условиях можно говорить? Казалось бы, всё это — очевидные вещи, но, видимо, кто-то у нас продолжает жить в «стране невыученных уроков».

Соглашусь, что улучшение отношений с Японией было бы делом полезным, но ему препятствует не Россия, а общая поддержанная Японией позиция Запада. Таким образом, первый и непременный шаг к улучшению двусторонних российско-японских отношений — отказ Японии от участия в политике санкций и давления на Россию.

Подписывать некий новый договор с Японией в условиях санкционного давления не просто невозможно — губительно. Идти под санкциями на уступки одной из стран Запада — значит заложить такую же логику в отношения с другими. Претензии посыплются одна за другой — только успевай «отдавать». Причем посыплются в гораздо больших объёмах. США, например, и это всем известно, смотрят на Японию сверху вниз, мы пойдём на уступки Японии, так как же они будут смотреть после этого на нас?

Что же касается качества договора, то это точно должен быть не «договор о мире» — таковой нам не нужен, ибо мир между нашими странами был констатирован Декларацией 1956 года, пусть и нарушенной позже Японией. В лучшем случае, когда до этого дойдёт дело, это должен быть просто договор об основах отношений. Но это — дело неблизкого будущего.

Итак, на пути и к такому договору, и в целом на пути улучшения российско-японских отношений лежит не что-то там ещё, а только проблема японских территориальных претензий к России, реваншистское стремление Токио переписать итоги Второй мировой войны. Эти претензии должны быть сняты.

Насколько могу судить и по заявлениям японских официальных лиц, и по тому, как освещают эту тематику пресс-секретари МИД и президента России, конкретного, соответствующего требованиям Конституции и государственным интересам нашей страны плана по снятию этих претензий у руководства России по положению на сегодня нет. Значит, надо прислушаться к мнению подавляющего числа граждан, к рекомендациям экспертов из среды патриотически ориентированных общественных организаций. У них этот план есть.

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