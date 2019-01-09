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В Кемеровской области военнослужащие применили беспилотники «Орлан-10»

Политика

БПЛА «Орлан-10» способен вести разведку объектов противника в радиусе до 120 км

Кемерово, 9 января 2019, 12:33 — REGNUM  В Кемеровской области военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) Минобороны РФ в ходе учений впервые применили беспилотные летательные аппараты (БПЛА) войск радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Орлан-10», сообщили в пресс-службе округа.

Отмечается, что использование комплексов позволило создать сложную помеховую обстановку и подавить радиоканалы связи условного противника. Беспилотники поступили в это соединение в конце прошлого года, уточнили в оборонном ведомстве.

Напомним, в состав комплекса входят сами БПЛА, оборудованные сменными модулями с тепловизионными фото‑ и видеокамерами и аппаратура для ретрансляции. БПЛА «Орлан-10» способен вести разведку объектов противника в радиусе до 120 км.

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Военные учения
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