Новая власть и застарелые проблемы: итоги-2018 для Новгородской области

Ольга Ларина, , 13:52 — REGNUM

Прошедший 2018 год останется в истории Новгородской области годом серьёзных перемен во власти: в правительстве региона появились министры, в Великом Новгороде — новая городская дума и новый мэр, полностью сменилось руководство «Единой России». Но регион по-прежнему в антилидерах по уровню смертности, а главным вызовом на пути к прорыву-2024 губернатор Новгородской области Андрей Никитин назвал борьбу с бедностью.

Год выборов

Выборы президента России 18 марта 2018 года в Новгородской области состоялись без особых происшествий, если не считать инцидента с голосованием монахинь Хутынского монастыря, которое сначала признали недействительным, а потом зачли как состоявшееся. В целом регион дружно проголосовал за Владимира Путина, а в областном центре — Великом Новгороде — действующий глава государства получил в свою поддержку 69,78% голосов избирателей, на 17,15% больше, чем в 2012 году. За Путина проголосовали даже в новгородском СИЗО, где исторически всегда больше голосов получают ЛДПР и Владимир Жириновский (в 2018 году Жириновский оказался лишь на втором месте).

Вот только явка в Новгородской области подкачала, став одной из самых низких в Северо-Западном федеральном округе: 57,3% — на 1,39% ниже уровня 2012 года. Привлечь народ на избирательные участки не помогли ни конкурс селфи с розыгрышем автомобиля, ни рейтинговое голосование по отбору общественных пространств для дальнейшего благоустройства.

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Председатель облизбиркома Татьяна Лебедева позднее призналась журналистам, что ожидала явку выше. А через полгода, на сентябрьских выборах в думу Великого Новгорода шестого созыва, произошло то, чего и вовсе никто не ожидал. Победу одержала КПРФ, набрав 30,57%, а «Единая Россия» показала только второй результат — 24,39%, то есть ещё хуже, чем было на выборах в городской парламент пять лет назад.

Коалиция с оппозицией

Такой итог выборов, разумеется, не мог удовлетворить руководство региона, ведь новому составу думы Великого Новгорода отводилась особая роль: избрать нового мэра города из числа тех, кто пройдёт конкурсный отбор. К тому же ещё до выборов в гордуму «Единая Россия» назвала своего кандидата — областного депутата, менеджера химического предприятия ПАО «Акрон» Сергея Бусурина.

Теперь же получалось, что с учётом побед кандидатов в одномандатных округах больше всего мандатов — 12 из 30 — забрали коммунисты, «Справедливая Россия» получила ещё семь, два — ЛДПР и один — партия «Яблоко», также преодолевшая проходной барьер. У «Единой России» выходило всего восемь мандатов, но уже к первому заседанию думы ситуация изменилась кардинально, и фракция единороссов оказалась самой многочисленной.

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В состав фракции КПРФ вошли только семь человек, а пять депутатов-одномандатников, как выяснилось, были ничем не обязаны партии, поддержавшей их на выборах. Так же поступили и трое депутатов-одномандатников от «Справедливой Росси», а два из них примкнули к единороссам. Большинством голосов на пост спикера избрали Алексея Митюнова, депутата от ЕР, который также ранее работал в структуре ПАО «Акрон».

Новгородский губернатор Андрей Никитин призвал нового руководителя городской думы создать в её составе «коалицию развития». И к концу года в думе, действительно, была образована одноимённая депутатская группа. В «Коалицию развития» вошли пять депутатов, которые выиграли выборы с помощью КПРФ и «Справедливой России», но в состав партийных фракций входить не стали. Все они связаны с бизнесом депутата Новгородской областной думы Михаила Караулова — в 2017 году он вёл оппозиционную Никитину кампанию «народный губернатор», а в 2018 году уже принимал губернатора у себя в гостях в строительной компании «Деловой партнёр».

«В чём был не прав: надо было съездить раньше, посмотреть, как коллеги строят микрорайоны, работают с людьми — не только с точки зрения качества домов, но и с точки зрения социальной инфраструктуры. Это достойно уважения», — отметил Андрей Никитин в интервью по итогам 2018 года двум новгородским телеканалам.

«Мирная передача власти»

Главным итогом прошедшего года для Великого Новгорода стало полное обновление политического ландшафта. 63-летний Юрий Бобрышев, руководивший городом десять лет, 3 декабря 2018 года оставил свой пост. В этот же день к исполнению полномочий градоначальника приступил 41-летний Сергей Бусурин, который был избран новым мэром по итогам конкурсного отбора.

Сам процесс избрания по новой схеме прошёл фактически без сюрпризов. Разве что по итогам конкурса в «финал» вышла кандидат от партии «Яблоко» Анна Черепанова (при том, что вице-спикер Новгородской областной думы, региональный координатор ЛДПР Алексей Чурсинов необходимое количество голосов членов конкурсной комиссии набрать в свою поддержку не смог).

Но итоговое голосование в думе неожиданностей не принесло. 22 ноября кандидатуру Сергея Бусурина поддержало большинство депутатов думы Великого Новгорода — 21 из 30 народных избранников. Уходящий мэр напутствовал преемника, а 3 декабря 2018 года в городе произошла «мирная передача власти», как заявил сам Бобрышев.

Бывший мэр без работы оставался недолго. Уже 9 января 2019 года Юрий Бобрышев вернётся в региональную политику в новой роли — в должности заместителя председателя правительства Новгородской области. Кроме того, он намерен бороться за место депутата Государственной думы РФ, освободившееся в связи со скоропостижной смертью Александра Коровникова.

Партийная перезагрузка

В 2018 году обновилось руководство партии «Единая Россия» в Новгородской области. Причиной предсказуемо стали итоги выборов в городскую думу. Елене Писаревой, возглавлявшей региональное отделение партии с 2013 года и не увидевшей трагедий в результате ЕР на выборах в Великом Новгороде, через месяц после голосования было предложено уйти в отставку.

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Региональное отделение новгородских единороссов возглавил сенатор Сергей Фабричный, пообещавший однопартийцам кадровые изменения.

Одним из первых его решений стало восстановление членства в партии Юрия Бобрышева — его приостанавливали в 2015 году на фоне кампании по его отставке с должности мэра Великого Новгорода. При этом из регионального политсовета исключили тех, кто тогда Бобрышева «победил»: бывшего спикера городской думы Владимира Тимофеева и Владислава Букетова. Оба выборы в новый состав думы проиграли. А ещё до выборов Букетов сам сложил с себя полномочия лидера городского отделения ЕР.

Громкие аресты и «креативная» коррупция

Бывшего сенатора от Новгородской области Дмитрия Кривицкого в июле 2018 года задержали в Италии. Утратив вместе с полномочиями сенатора в 2016 году и иммунитет, он сразу после отставки с поста губернатора Новгородской области Сергея Митина в 2017 году стал подозреваемым в деле о получении крупной взятки в 17 млн рублей. Личный водитель и курьер экс-сенатора — 38-летний житель Санкт-Петербурга Вадим Смирнов — в феврале 2018 года был признан виновным в посредничестве во взяточничестве. А в том, что взятка предназначалась именно Кривицкому, признался осуждённый по «дорожному» делу бывший первый вице-губернатор Новгородской области Арнольд Шалмуев.

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Кривицкий экстрадиции в Россию избежал и из итальянской тюрьмы был отпущен. Он попросил политического убежища во Франции и заявил о политических мотивах его уголовного преследования в России. Однако расследование дела о взятке новгородские следователи намерены завершить в первом квартале 2019 года и убеждены, что экстрадиции рано или поздно добьются — процесс небыстрый. Известно также, что в этом уголовном деле есть ещё и ряд других фигурантов, фамилии которых пока не раскрываются.

Другой резонансной новостью из жизни бывших высокопоставленных новгородских руководителей стал арест в ноябре 2018 года Бориса Воронцова — в 2008—2010 годах он был первым заместителем Сергея Митина, курировал вопросы экономики и финансов, затем, после отставки, получил звание «Почётный гражданин Старорусского края». Теперь — обвинён в мошенничестве с кредитными деньгами на сумму 136 млн рублей при строительстве гостиницы в Боровичах и находится под арестом.

А в региональном управлении Роспотребнадзора, как выяснили следователи, процветала такая «креативная» коррупция, что удивила даже бывалых. В деле руководства ведомства — эпизоды взяточничества мебелью и дорогостоящим лечением зубов (в этом обвиняется сам руководитель Анатолий Росоловский), его подчинённые пошли под суд по обвинению в получении взяток подарочными картами.

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Миллиарды на дороги

Многолетнюю проблему Новгородской области — плохие дороги — пока ещё сложно назвать решённой: чтобы привести в порядок все дороги, нуждающиеся в ремонте (по которым уже вынесены судебные решения), необходимо порядка 15 млрд рублей — это примерно шесть дорожных фондов региона сразу. Приоритетом у новгородских властей остаётся так называемая «опорная сеть» — это 2390 км дорог, которые связывают крупные населённые пункты.

Между тем в 2018 году в регионе завершилась одна из крупнейших строек десятилетия: в июне открыли движение по самому протяжённому участку новой высокоскоростной автомагистрали М-11 — это более 200 км, которые на территории четырёх районов Новгородской области возводили с 2014 года.

На свои, региональные и местные дороги регион получил из федерального бюджета 2,8 млрд рублей — почти вдвое больше, чем год назад.

«Федеральное финансирование позволило провести масштабные работы по ремонту дорог. В нормативное состояние приведено около тысячи километров дорог», — заявили в региональном правительстве.

Но Колмовский мост в Великом Новгороде, требующий серьёзной реконструкции, обещанного капитального ремонта в 2018 году так и не дождался. Его лишь снова подлатали. Средства на капитальный ремонт моста — около 300 млн рублей — руководство новгородской мэрии рассчитывает получить по федеральной программе теперь уже в 2019 году.

«Резать, не дожидаясь перитонита!»

Медицина и проблемы, с ней связанные, стали самой острой темой для Новгородской области в 2018 году. Сначала это были локальные скандалы (то мужчина умер прямо у забора больницы, не дождавшись скорой помощи, то скорая отказалась госпитализировать умирающую), но реагировать на них приходилось лично губернатору. В июле была отправлена в отставку министр здравоохранения Галина Михайлова, которая курировала новгородскую медицину последние десять лет, на её место назначили Антонину Саволюк — практикующего врача, ранее руководившую поликлиникой. В сфере здравоохранения региона вновь начались реформы: оказалось, что «вежливой регистратуры» и «бережливой поликлиники» для спасения новгородской медицины недостаточно — учреждения здравоохранения увязли в многомиллионных долгах. В регионе вновь заговорили об объединении больниц и сокращении коек.

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«Уже не один десяток лет мы находимся на последних местах по смертности в стране, и что самое обидное и самое опасное — на последних местах по смертности среди трудоспособного населения. Мы имеем достаточно серьёзные долги в здравоохранении, которые накоплены за последние лет пять. И ситуация с областной медициной, на мой взгляд, никого не может устраивать: мы привыкли так жить; мы видим, что ситуация становится не лучше, а хуже; никто — ни пациенты, ни врачи — не довольны тем, как это всё работает и куда всё это идёт… И у нас есть выбор: или продолжать катиться куда-то в чёрную дыру, или начать что-то делать», — прокомментировал ситуацию в итоговом большом телеинтервью губернатор Новгородской области Андрей Никитин.

Основной проблемой он назвал то, что медицина не доходит до отдалённых новгородских посёлков и деревень. Руководство региона поставило задачу специалистам дойти (а вернее — доехать) до каждого жителя. В этом помогут мобильные ФАПы и целые поликлиники на колёсах.

Оптимизация коммуникаций

Очередную оптимизацию в медицине в обществе восприняли крайне болезненно. Жители Шимска, где закрывают дневной стационар ЦРБ, заявили о готовности перекрыть федеральную трассу. Новый полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан в ходе встречи с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным в канун нового года, 30 декабря, на проблемах новгородского здравоохранения сделал особый акцент и рекомендовал проводить «более открытую разъяснительную и информационную работу с населением о принимаемых мерах». Как разъяснять пусть даже благие цели реформ недовольным новгородцам — та ещё задача для губернатора Никитина на 2019 год.

Очевидно, что на уступки населению новгородские власти не пойдут, так как уверены, что иного метода для развития системы регионального здравоохранения нет. А значит, оптимизация пройдёт так, как запланировано. Опыт ещё одной оптимизации — в областном медиахолдинге «Агентство информационных коммуникаций», где сократили редакции районных газет — показал, что уступки могут быть лишь в частных случаях, в целом от задуманного не откажутся. Недовольство сокращениями в районных газетах, высказанное Новгородским областным отделением Союза журналистов России и рядом областных депутатов, привело лишь к точечным «поправкам»: в трёх районах (Чудовском, Окуловском и Солецком) редакциям оставили больше газетных полос, но сотрудников всё равно сократили.

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Новые стройки и недострои

В 2018 году в Великом Новгороде построили новую школу в Псковском микрорайоне — ей присвоили имя лётчика-героя Игоря Каберова. В 2019 году в области намерены построить сразу пять детских садов — пять, если главе Окуловского района Сергею Кузьмину удастся добиться понимания у регионального правительства и федеральное финансирование на строительство долгожданного детского сада получиться вернуть. В худшем случае — новых детских садов будет только четыре: три — в Великом Новгороде, ещё один — в деревне Мойка Новгородского района.

Сергею Кузьмину уже предложили задуматься о судьбе глав двух других районов Новгородской области, не справившихся со своевременным освоением федеральных средств, — им в 2018 году пришлось со своими постами расстаться. В Чудовском районе из-за недостроенного физкультурно-оздоровительного комплекса не смогла переизбраться на новый срок Лариса Паюк, а в Старорусском районе из-за проблем при освоении средств на туристический кластер «Старорусский» ушёл в отставку Василий Бордовский.

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На пути к цифровому будущему

В 2018 году в Великом Новгороде заработал первый «Кванториум», появился технопарк на заводе «ГАРО». Большие надежды власти возлагают на Новгородский государственный университет с его новым ректором Юрием Боровиковым: здесь хотят создать IT-кластер, а с проектом Новгородской технологической школы готовы войти в число 15 научных центров страны. Рассчитывают, что ежегодно в Новгородскую область будет приезжать всё больше туристов, а всё меньше молодёжи будет уезжать отсюда навсегда в столицы.

В конце года из Великого Новгорода впервые отправился прямой поезд в Нижний, а поезд из Санкт-Петербурга в Калининград впервые сделал в Великом Новгороде остановку: за возможность без пересадок попасть на нём и в Витебск, и в Вильнюс губернатора Никитина уже окрестили «прорубившим окно в Европу». Правда, билет в купе до Вильнюса стоит невозможно дорого (самолётом из петербургского «Пулково» пока дешевле), удобных стыковок со скоростным «Сапсаном» до Москвы на станции Чудово по-прежнему нет. Прогресс приходит в регион вместе с неминуемым подорожанием услуг — бесконтактную оплату пластиковыми картами в новгородских автобусах ввели с одновременным ростом платы за проезд, да и пользуется этой возможностью ещё слишком мало пассажиров.

К слову, цифровым развитием в Новгородской области с 1 апреля будет заниматься именно министерство транспорта и дорожного хозяйства, и это не шутка. А ещё в региональном правительстве станет на одного министра больше — появится новое министерство, курирующее вопросы строительства, архитектуры и территориального развития.

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Основной вызов

2019 год — особенный для Новгородской области. Великий Новгород, которому исполнится 1160 лет, в январе отметит 75-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков.

Выступая с посланием об основных задачах на 2019 год, новгородский губернатор цитировал реформатора Михаила Сперанского, который в одном из писем к дочери написал: «Мужество приобретается только перед лицом опасности и несчастья. Воспитание человека нельзя считать оконченным, если он не прошел через горе».

«Думаю, что горя наша земля видела в избытке. И имеет полное право на счастье», — заявил Никитин.

С этими словами очередного новгородского губернатора-реформатора сложно не согласиться.

Приоритетом на 2019 год он объявил проект по борьбе с бедностью. Видимо, даже визуально: власти на местах уже разослали заказные письма владельцам ветхих построек вдоль трассы М-10, неказистые избы которых портят впечатление от Новгородской области. Хозяев этих строений — а это главным образом пенсионеры — просят указать сроки капремонтов, а в случае, если такой возможности у них нет, рекомендуют отказаться от собственности. Так будем бороться с бедностью? Так победим?