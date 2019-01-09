2019: Арктика объявлена приоритетом Северного флота ВМС России

Мурманск, , 12:30 — REGNUM Приоритетным направлением деятельности объединенного стратегического командования Северного флота в 2019 году является продолжение выполнения задач в Арктике. Об этом, как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Северного флота ВМС России, при постановке задач заявил командующий СФ адмирал Николай Евменов.

Адмирал Николай Евменов отметил, что «у Северного флота накоплен громадный опыт деятельности в Арктике — это и применение подводных сил в арктическом бассейне, и деятельность надводных сил по обеспечению безопасности в районах главной арктической транспортной магистрали России — Северного морского пути, а также в области проведения спасательных операций и обеспечения экологической безопасности в арктической зоне».

На 2019 год Северный флот планирует выполнить ряд арктических походов отрядов кораблей, а также провести различные тактические учения с привлечением подразделений, размещенных на арктических островах.

В Арктической зоне также спланировано проведение учений спасательной направленности, а также по обеспечению безопасности прибрежных и островных территорий России.

Наряду с освоением Арктики Северный флот продолжит выполнять задачи и в других районах Мирового океана, в том числе в Средиземноморском бассейне.

Напомним, что в 2018 учебном году экипажами надводных кораблей, атомных подводных лодок и судов обеспечения было выполнено более 30 дальних походов, за время которых было пройдено более 200 тысяч морских миль.

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