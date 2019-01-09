К 2019 году Киев смог внедрить всего 2% стандартов НАТО — эксперт

Киев, , 12:28 — REGNUM Министерство обороны Украины и правительство провалили переход Вооруженных сил Украины на стандарты НАТО (STANAG). В настоящее время Киев внедрил около 2% стандартов альянса. Об этом 9 января в эфире одного из украинских телеканалов заявил военный эксперт Олег Стариков.

«Годовой национальной программой Украина-НАТО на 2018 год определены задачи, которые Украина самостоятельно взяла к выполнению. НАТО не заставляло… Есть административная, оперативная и материально-техническая совместимость… В материально-техническом плане есть большие проблемы. Министерство обороны Украины вводит украинцев в заблуждение. Нам говорят: «Мы идем в НАТО, мы делаем материально-техническую составляющую». Говорят, что приняли директивы и НАТОвские процедуры, а реально они их не приняли», — сказал Стариков.

«Докладываю официальные данные: из 1300−1400 STANAG — это директивы и процедуры, у нас до 2018 года принято 37. В 2018 году — 47. Это всего 2% из 100%. Идет ли министерство обороны к оперативной и материально-технической совместимости со странами НАТО? У меня большие вопросы», — добавил Стариков.

Он напомнил, что по украинскому законодательству ВСУ должны достигнуть оперативной и материально-технической совместимости с НАТО к 2020 году.

«В стратегических документах, которые были приняты в 2015—2016 гг., — военная доктрина, стратегия национальной безопасности, стратегический оборонный бюллетень определено, что к 2020 году мы должны достигнуть оперативной и материально-технической совместимости. Эти документы никто не менял… Есть законы, которые должны выполняться», — сказал Стариков.

Эксперт также упрекнул Киев в нежелании реформировать СБУ.

«Нужно ввести парламентский контроль за сектором разведки и безопасности. Закон у нас есть, а парламентский комитет никто не пытается создать. Нужно реформировать службу безопасности Украины. В законе о нацбезопасности написано, что у нас будет специальная служба с правоохранительными функциями. В настоящее время СБУ — правоохранительный орган специального назначения. Сама концепция реформирования СБУ 20 месяцев ходит по администрации президента. Реформирования СБУ нет, потому что впереди выборы», — подытожил Стариков.

Напомним, 8 января глава миссии Украины при НАТО Вадим Пристайко заявил, что Украина может стать 31-м или 32-м членом НАТО.

«На последнем саммите НАТО в ответ на российскую агрессию принято решение начать инициативу 4/30, что значит 30 батальонных групп, 30 кораблей, 30 эскадрилий самолетов должны быть готовы к отпору России в течение 30 дней. Кроме того, сейчас начались переговоры относительно 30-го члена НАТО Македонии… Стать 30-й Украина не успеет, но, если мы будем работать, мы спокойно станем 31-м или 32-м членом НАТО. Кроме Македонии альянс рассматривает еще три страны — Босния и Герцеговина, Грузия и Украина, как те страны, которые готовы и готовятся стать членами альянса», — сказал Пристайко.

Как сообщалось, 8 января министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что Украина станет членом НАТО и ЕС в среднесрочной перспективе.

«Вступление в ЕС и вступление в НАТО — это история, которая имеет среднесрочную перспективу. Если вам кто-то скажет, что мы вступим за год или за два, никогда не верьте. Это чистая ложь и введение людей в заблуждение. Но если кто-то вам говорит, что это дело минимум на 30 лет, тоже не верьте, поскольку опыт свидетельствует совсем о другом», — отметил Климкин.