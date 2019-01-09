Партия АдГ сообщила о «левом терроре» в связи с нападением на депутата

Берлин, , 12:02 — REGNUM Немецкая партия «Альтернатива для Германии» назвала нападение на лидера своего отделения в Бремене, депутата бундестага Франка Магнитца покушением на убийство, передает канал n-tv 9 января.

«Совершенно ясно, что это попытка убийства господина Магнитца, — заявил председатель фракции партии в бундестаге Александр Гауланд перед журналистами. — (…) Это следствие дискриминации и травли АдГ».

Соруководитель партии Йорг Мойтен в видеообращении к единомышленникам заявил о «левом терроре», пишет издание Der Spiegel.

66-летний Франк Магнитц был атакован неизвестными вечером 7 января в Бремене, когда шёл к своей машине по подземной стоянке. Он получил серьезные травмы головы, в том числе сотрясение мозга и повреждение правого глаза. Прокуратура начала расследование.