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Партия АдГ сообщила о «левом терроре» в связи с нападением на депутата

Политика

Партия трактует нападение на лидера бременского отделения как покушение на убийство

Берлин, 9 января 2019, 12:02 — REGNUM  Немецкая партия «Альтернатива для Германии» назвала нападение на лидера своего отделения в Бремене, депутата бундестага Франка Магнитца покушением на убийство, передает канал n-tv 9 января.

«Совершенно ясно, что это попытка убийства господина Магнитца, — заявил председатель фракции партии в бундестаге Александр Гауланд перед журналистами. — (…) Это следствие дискриминации и травли АдГ».

Соруководитель партии Йорг Мойтен в видеообращении к единомышленникам заявил о «левом терроре», пишет издание Der Spiegel.

66-летний Франк Магнитц был атакован неизвестными вечером 7 января в Бремене, когда шёл к своей машине по подземной стоянке. Он получил серьезные травмы головы, в том числе сотрясение мозга и повреждение правого глаза. Прокуратура начала расследование.

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Политическая жизнь Германии
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