В хаосе и насилии «желтых жилетов» виноват Макрон – Марин Ле Пен

Париж, , 11:50 — REGNUM Причиной хаоса и насилия, с которыми стали ассоциироваться акции протеста движения «желтых жилетов», является исполнительная власть Франции, заявила 9 января лидер правой партии «Национальное собрание» Марин Ле Пен, сообщает французское издание Le Figaro.

По словам Ле Пен, чья партия поддерживает акции протеста, в сложившейся ситуации виноват именно Елисейский дворец.

«Единственной виновной стороной здесь является правительство, оно несет ответственность и вину за сложившуюся ситуацию», — отметила Ле Пен в интервью французской радиостанции Radio Classique.

Ле Пен подчеркнула, что из-за серии провокаций со стороны президента страны Эммануэля Макрона, в том числе «обещания 31 декабря», дебаты превратились в «истерику».

"И поскольку [Макрон] не хочет быть на передовой, он ставит на передовую полицейских», — подчеркнула она, добавив, что сложившаяся ситуация ужасна тем, что с обеих сторон граждане Франции, которые разделяют «надежды, опасения и даже заботы».

Напомним, во Франции продолжаются акции так называемых жёлтых жилетов. Очередная акция состоялась во Франции 5 января. На ней участники мероприятий выступали против политики главы Франции Макрона и его правительства.

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