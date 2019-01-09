Результаты торговых переговоров Китая и США обнародуют в ближайшее время

Пекин, , 11:46 — REGNUM Китай и Соединённые Штаты завершили переговоры по торгово-экономическим вопросам. Об этом сегодня. 9 января, на брифинге заявил официальный представитель министерства иностранных дел КНР Лу Кан.

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США и Китай проведут торговые переговоры в Пекине

«Официальные итоги переговоров будут обнародованы в ближайшее время», — приводит РИА Новости слова дипломата.

При этом Лу Кан отметил положительные результаты, достигнутые по итогам встреч. По его словам, они будут «благоприятны не только для КНР и США, но это также станет хорошей новости для мировой экономики».

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Как отметил в своём Twitter президент США Дональд Трамп, переговоры с Китаем «идут очень хорошо».

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1082627015235256320

Как сообщало ИА REGNUM, двусторонние переговоры КНР и США по торгово-экономическим вопросам начались 7 января и должны были завершиться 8 января. Однако были продлены ещё на сутки.

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