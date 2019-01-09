Адвокаты Рыболовлева намерены обратиться в ЕСПЧ

Москва, , 11:40 — REGNUM Адвокаты российского бизнесмена Дмитрий Рыболовлева планируют обратиться в Европейский суд по правам человек (ЕСПЧ) после изъятия мобильного телефона у его защитницы Татьяны Бершеды, сообщает «Интерфакс».

По словам адвокатов Эрве Темима и Тома Джаккарди, исследование изъятого телефона, а также использование содержащейся в нем конфиденциальной информации является грубым нарушением профессиональной тайны и права на неприкосновенность частной жизни.

«В связи с этим, мы планируем передать дело на рассмотрение в Европейском суде по правам человека», — отметила сторона защиты.

Напомним, в начале ноября прошлого года органы юстиции княжества Монако предъявили обвинения Дмитрию Рыболовлеву по статьям «коррупция» и «торговля влиянием». Он был задержан, а затем был освобождён под условие судебного контроля, при этом ему не запрещено покидать территорию княжества.

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