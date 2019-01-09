Среда, 9 Января 2019 года
11:41:09 МСК

Адвокаты Рыболовлева намерены обратиться в ЕСПЧ

Политика

В связи с изъятием мобильного телефона у его защитницы Татьяны Бершеды

Москва, 9 января 2019, 11:40 — REGNUM  Адвокаты российского бизнесмена Дмитрий Рыболовлева планируют обратиться в Европейский суд по правам человек (ЕСПЧ) после изъятия мобильного телефона у его защитницы Татьяны Бершеды, сообщает «Интерфакс».

По словам адвокатов Эрве Темима и Тома Джаккарди, исследование изъятого телефона, а также использование содержащейся в нем конфиденциальной информации является грубым нарушением профессиональной тайны и права на неприкосновенность частной жизни.

«В связи с этим, мы планируем передать дело на рассмотрение в Европейском суде по правам человека», — отметила сторона защиты.

Напомним, в начале ноября прошлого года органы юстиции княжества Монако предъявили обвинения Дмитрию Рыболовлеву по статьям «коррупция» и «торговля влиянием». Он был задержан, а затем был освобождён под условие судебного контроля, при этом ему не запрещено покидать территорию княжества.

Читайте также: В российском законодательстве норм для «дела Рыболовлева» нет — юрист

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Дело Дмитрия Рыболовлева
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить