Минобороны Японии выкупит остров для тренировок палубной авиации

Токио, , 11:39 — REGNUM Военное ведомство Японии намерено выделить 16 млрд иен (более $147 млн) на приобретение острова Магэ, расположенного на территории префектуры Кагосима на юго-западе страны. В дальнейшем на данный необитаемый остров планируется перенести учения палубной авиации ВМС США, пишет 9 января газета Yomiuri.

Отмечается, что в настоящее время учения проводятся с палуб авианосцев ВМС США. Сообщается, что остров будет выкуплен из частного владения и передан японским военным до конца марта 2019 года. Ранее военные учения были перенесены на остров Ивоздима, однако его расположение не удовлетворяет японское министерство обороны — остров находится на удалении в 1,2 тыс. км от Токио.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 ноября 2018 года стало известно, что правительство Японии планирует дополнить новую среднесрочную программу вооружения планом постройки первого после Второй мировой войны авианосца.

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