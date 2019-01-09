Танки Т-34 подобны живым героям — эксперт

Москва, , 11:36 — REGNUM В новости о том, что министерство обороны Лаосской Народно-Демократической Республики в рамках военно-технического сотрудничества передало российскому военному ведомству 30 танков Т-34 полностью в исправном состоянии, уже содержится много морально-нравственного позитива и, одновременно, патриотического настроя, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Г.В. Плеханова Александр Перенджиев.

Во-первых, легендарный танк Т-34 практически еще совсем недавно оставался на службе в армии Лаоса в целях обеспечения обороны этого государства в Юго-Восточной Азии. В последние годы он уже использовался в качестве резервной или учебной техники. Тем не менее, военнослужащие Лаоса относились к Т-34, как ветерану — победителю, то есть достойному уважения и почета, и у которого можно было еще многому научиться. Поэтому лаосцы, не пустили легендарные советские танки на металлолом, а сохранили их до наших дней в исправном состоянии.

«Во-вторых, «тридцатьчетверки» подобно живым героям, вернувшимся с войны или с «горячих точек» до конца исполнив свой долг, также сегодня прибыли на родину. Но не для того, чтобы отдыхать. А подобно все тем же ветеранам-победителям, проводить в своей стране работу по патриотическому воспитанию населения, и, прежде всего, молодежи», — пояснил эксперт.

Вот поэтому, по его мнению, легендарные советские танки-победители займут своё место в музеях боевой славы, кинокартинах, а также в различных репродукциях важнейших событий Великой Отечественной войны. Вернувшиеся из Лаоса танки продолжат и дальше прославлять подвиги советских танкистов, танкостроителей и танкоконструкторов, мощь и силу армии России.

«В-третьих, сам факт передачи танков Т-34 официальным Въетняном является хорошим и благоприятным знаком для расширения российско-лаосского сотрудничества в военной сфере и сфере безопасности. Российским гражданам, а тем более ветеранам Вооруженных сил СССР и РФ, особенно приятен любой факт уважительного отношения к нашей родине, к нашей армии, к нашей героической истории и символам Великой Победы. А танк Т-34 является наиболее ярким таким символом», — высказал свое мнение Перенджиев.

Как сообщало ИА REGNUM, Лаосская Народно-Демократическая Республика вернула России 30 танков Т-34. Переданная техника полностью исправна и до недавнего времени находилась на вооружении лаосской армии, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

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