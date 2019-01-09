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Пограничная стена поможет разрешить гуманитарный кризис — сенатор США

Политика

Барьер на мексиканской границе президент США Дональд Трамп считает чем-то большим, чем просто стеной, и в своем мнении он не одинок

Вашингтон, 9 января 2019, 11:42 — REGNUM  Доводы президента США Дональда Трампа в пользу строительства пограничной стены счел весьма убедительными сенатор Джон Хувен, который выступил с заявлением после того, как Трамп обратился к нации с вопросом о важности финансирования безопасности границы. В заявлении Хувена, размещенном на сайте Сената США, говорится:

«Сегодня президент привел стране очень сильный довод и подчеркнул острую необходимость обезопасить наши границы — не только, чтобы держать наш народ в безопасности, но чтобы помочь удовлетворению гуманитарных нужд. Нам нужна пограничная безопасность, потому что она является неотъемлемой частью нашей национальной безопасности».

Хувен выражает уверенность в том, что Сенат должен принять «финансирование для обеспечения безопасности границы…».

Как сообщало ИА REGNUM, в своем обращении к нации Дональд Трамп, вопреки многим прогнозам, вместо объявления чрезвычайного положения возложил ответственность за бюджетный кризис на демократов, не желающих финансировать возведение стены на границе с Мексикой. Трамп заявил, что проникновение в страну незаконных мигрантов и ввоз наркотиков каждый год приводит к гибели большего числа американцев, чем за весь период Вьетнамской войны.

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Строительство стены на границе США и Мексики
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