Санкции США не остановят строительства «Северного потока – 2» – прогноз

Москва, , 11:34 — REGNUM У США есть две причины для введения санкций против фирм, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток — 2», убеждён политолог Владимир Шаповалов. Об этом он заявил 9 января корреспонденту ИА REGNUM, комментируя соответствующую новость, опубликованную одним из СМИ Германии.

«Одна из причин носит исключительно экономический характер: это выдавливание России как экономического конкурента и распространение американских компаний на европейские рынки, — сказал Шаповалов. — А вторая причина является геополитической — это борьба с Россией и с российским влиянием и российским потенциалом. Таким образом США стремятся убить сразу двух зайцев».

Кроме того, эксперт уточнил, что вероятность введения таких санкций достаточно высокая.

«По мере развития ситуации и по мере реализации проекта эта вероятность будет повышаться, — подчеркнул Шаповалов. — Насколько результативными будут эти санкции? Думаю, что результата они не достигнут. Проект будет реализован в любом случае. Данные санкции, если они будут применены, безусловно повредят нашим партнёрам в Европе, но не смогут предотвратить реализацию проекта. В данном случае результативность санкций нулевая. Этот факт может в какой-то степени притормозить вероятность применения этих санкций, так как в США должны понимать бессмысленность этого шага, который, кроме раздражения и негатива со стороны тех или иных европейских бизнес-структур, ничего не даст».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам еврокомиссара по бюджету и человеческим ресурсам Гюнтера Эттингера, критика президента США Дональда Трампа в адрес газопровода «Северный поток — 2» не может быть основанием для остановки проекта.

По словам германского политика, строительство трубопровода продолжается давно, и его нельзя просто взять и остановить.

Также отметим, что ранее президент США Дональд Трамп заявил, что сегодняшняя политика американской администрации предполагает жёсткую конкуренцию с Россией в энергетической сфере.

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