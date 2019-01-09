Поезд Ким Чен Ына покинул Пекин

Пекин, , 11:21 — REGNUM Глава Северной Кореи Ким Чен Ын на личном поезде покинул Пекин, где в течение двух дней он находился с официальным визитом. Об этом сообщает Associated Press.

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«Очевидцы сообщили о покидающем Пекин поезде северокорейского лидера Ким Чен Ына», — пишет агентство.

https://twitter.com/AP/status/1082891289480384512

Поезд отправился с центрального столичного вокзала. До этого Ким Чен Ын посетил фармацевтическую фабрику корпорации Tong Ren Tang в юго-восточном пригороде китайской столицы, затем пообедал с председателем КНР Си Цзиньпином в гостинице «Пекин».

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Как сообщало ИА REGNUM, 7 января руководитель Северной Кореи Ким Чен Ын прибыл с визитом в Китай по приглашению главы КНР Си Цзиньпина. Пребывание в Китае северокорейского лидера продлилось два дня.

Напомним, в 2018 году Ким Чен Ын не раз совершал визиты в Китай. Последний состоялся в июне. Тогда стороны договорились о защите, консолидации и развитии двусторонних отношений. С конца декабря 2011 года и до 2018 года северокорейский лидер ни разу не встречался с пришедшим к власти в ноябре 2012 года председателем КНР Си Цзиньпинем.