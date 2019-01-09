Конгрессмен — Трампу: «Я вижу вас насквозь»

Вашингтон, , 11:23 — REGNUM Президент США Дональд Трамп «бесчестит» данную им клятву служить американскому народу и защищать его, заявила во время выступления в Палате представителей конгрессмен Айанна Прессли. Видеозапись выступления, в ответ на которое спикер напомнил о необходимости «воздерживаться от перехода на личности в отношении президента», размещена в твиттер-аккаунте телеканала C-Span.

«Я поднимаюсь сегодня в оппозицию к хозяину Белого дома. Господин Трамп, вы давали присягу так же, как я сделала это пять дней назад, служить и защищать конституцию и американский народ. Сэр, вы бесчестите эту клятву. Вы обесцениваете жизнь мигранта, рабочего и выжившего. Я вижу вас насквозь ‑ и американский народ тоже. Происходящее не имеет никакого отношения к безопасности границ, блокировака вами работы правительства и другие созданные Трампом кризисы принесли американцам целое цунами вреда.

Поэтому сегодня я встаю, чтобы дать голос тем, кого не слышат. Поднимаюсь во имя семей, которые беспокоятся о том, чем накормить своих детей… Поднимаюсь в солидарности с тысячами рабочих, у которых мозолистые руки и упавший дух из-за неоплачиваемой работы. Поднимаюсь в поддержку выживших, спасающихся от жестоких рук, ищущих безопасности, и из-за вашего «шатдауна» находящих только запертую дверь. Я поднимаюсь в поддержку американского народа, который просит честной платы за честный ежедневный труд. Сейчас я стою одна — но со мной стоят тысячи».

Как сообщало ИА REGNUM, с 22 декабря ряд министерств и ведомств США, включая госдепартамент, министерство юстиции, министерства транспорта и сельского хозяйства, приостановили свою работу. Сотни тысяч госслужащих были отправлены в неоплачиваемый отпуск или вынуждены работать без оплаты. Добиться от правительства путем угроз блокировать его работу быстрого согласия на дорогостоящее финансирование строительства пограничной стены Трамп не смог, и работа правительства была остановлена. На практике это означает, что 800 000 госслужащих в США накануне праздников остались без зарплаты.