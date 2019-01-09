Лидер партии VOX: «Испанцы сыты по горло лицемерием крайне левых»

Севилья, Испания, , 11:14 — REGNUM Лидер парламентской фракции партии VOX в парламенте Андалусии (Испания) Франсиско Серрано обвинил гендерную политику левого правительства в лицемерии. Своим видением он поделился в интервью газете El País, опубликованном 9 января.

«(…) Испанцы сыты по горло обманом и лицемерием крайне левых, прекрасно виден ложный прогресс. Крайне левые куда более опасны, чем новые правые, защищающие Конституцию и Испанию».

Серрано подчеркнул, что нынешняя гендерная политика левых породила организации, которые наживаются на насилии против женщин: «Ясно, что нужно помогать женщинам, но не ассоциациям, которые живут за счет насилия. (…) Из 2200 имеющихся в Андалусии организаций, по меньшей мере 1800−2000 живут за счет гендерной политики».

«Разумеется, пострадавшим должна выделяться помощь. Но нельзя выделять помощь сотне назвавших себя пострадавшими от насилия женщин, в том время как в действительности пострадали лишь три из них», — говорит он.

В ответ на прямой вопрос Франциско Серрано заявил, что не является крайне правым: «Я из рабочего класса, я сын рабочих». Также он опроверг предположение о ксенофобии своей партии. По словам политика, в партии и среди его друзей есть иностранцы, иммигранты, люди разных рас и разной сексуальной ориентации.

Серрано называет себя жертвой «гендерной диктатуры», из-за которой он оставил работу судьи по семейным делам из-за обвинений в должностных преступлений.

Как сообщало ИА REGNUM, партия VOX стала первой крайне правой партией, прошедшей в парламент Андалусии со времен Франсиско Франко. Выборы в регионе состоялись 2 декабря 2018 года. Партия VOX получила 12 мест в парламенте, самая крупная фракция осталась за Испанской социалистической рабочей партией, однако она утратила большинство.

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