США готовы тормозить санкциями строительство «Северного потока – 2»?

Москва, , 11:21 — REGNUM К угрозам США, обещающим ввести санкции в отношении фирм, участвующих в строительстве «Северного потока — 2», следует отнестись вполне серьёзно, полагает политолог Владимир Шаповалов. Об этом он заявил 9 января корреспонденту ИА REGNUM, комментируя соответствующую новость.

«Такие угрозы являются стандартными для США, поскольку угроза применения санкций — один из основных инструментов американской внешней политики на протяжении последних лет и последних десятилетий, — сказал Шаповалов. — США постоянно применяют санкционные меры и ещё чаще угрожают санкционными мерами тем или иным странам. В том числе рассматривая санкционную угрозу как один из способов экономической войны с конкурентами».

Шаповалов обратил внимание на то, что ситуации, когда США применяют санкции против своих друзей, союзников и партнёров наблюдаются довольно часто.

«Например, в иранском деле мы наблюдали неоднократное применение таких санкций в отношении тех или иных европейских фирм и целый ряд других примеров, — сказал политолог. — Поэтому к данным угрозам нужно относиться вполне серьёзно. Они являются не просто угрозой, а вполне рутинным способом ведения внешней политики. Угрозы, шантаж и запугивание — основной арсенал методов воздействия ведущей демократии на своих союзников».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным газеты Handelsblatt власти Соединённых Штатов в своих попытках заблокировать строительство газопровода «Северный поток — 2» рассматривают вариант введения санкций против компаний, участвующих в проекте.

Отмечается, что ограничения могут быть введены против группы Allseas (Швейцария) и итальянской Saipem, участвующих в прокладке газопровода.

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