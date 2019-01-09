РФ есть чем ответить на выход США из ДРСМД – политолог Матвейчев

Москва, , 11:20 — REGNUM В ситуации с Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРМСД) проблема состоит в том, что США не готовы к равноправному диалогу, полагает политолог Олег Матвейчев. Об этом он заявил 9 января корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Рябкова, который сообщил о том, что Москва готова к равноправному диалогу по ДРСМД.

«Мы уже 20 лет подряд заявляем, что готовы к равноправному диалогу, — сказал Матвейчев. — Проблема в том, что США не готовы к равноправному диалогу, и я не вижу, что у них что-то изменилось. США по ДРСМД, скорее всего, приняли окончательное решение, и пока есть Трамп, всё так и останется».

По мнению Матвейчева, в целом ситуация по ДРСМД никакая — не позитивная, но и не негативная.

«С одной стороны, желательно ничего было бы не двигать, но с другой стороны, у нас есть разные формы военно-технических ответов на это всё, — сказал политолог. — Поэтому мы просто адаптируемся. Что может быть катастрофой? Она может быть только в том случае, если кто-то решит против нас первым нанести ядерный удар. Соответственно это будет катастрофой не только для нас, но и для всего мира. Но в чём катастрофичность того, что кто-то где-то поставил какую-то базу? Они потратят деньги на создание новых баз, а мы на адаптацию. Вот собственно и всё».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Рябкова, российская сторона готова к равноправному диалогу с Соединёнными Штатами по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРМСД).

По словам российского дипломата, Москва готова к диалогу с Вашингтоном на уровне МИД, Минобороны, а также Советов Безопасности.

«Если это произойдет завтра, то мы готовы и завтра. Но это должен быть диалог на основе равноправия», — подчеркнул Рябков.

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