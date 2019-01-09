МИД РФ предостерег США от военного вмешательства в дела Венесуэлы

Москва, , 11:02 — REGNUM Военное вмешательство во внутренние дела Венесуэлы привело бы к катастрофическим последствиям. Об этом заявил 9 января журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

По словам российского дипломата, Москва предостерегает «горячие головы» в Вашингтоне от реализации силового сценария в отношении Каракаса. Также Рябков подчеркнул, что с тревогой воспринимает попытки США консолидировать некоторые государства Латинской Америки против законной власти в Венесуэле.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года США предложили созвать совещание Организации американских государств (ОАГ) по вопросу легитимности нового президентского срока Николаса Мадуро. Заседание назначено на 10 января, в день вступления Мадуро в должность президента на новый срок.

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