Результаты выборов в ДР Конго обнародуют в ближайшие дни — СМИ

Киншаса, , 11:53 — REGNUM Представители предвыборной комиссии CENI 8 января заявили, что результаты «самых откладываемых» президентских выборов в Демократической Республике Конго (ДРК) будут обнародованы через «24—48 часов». Об этом сообщает Daily Monitor Uganda.

Предвыборная комиссия CENI причиной задержки результатов назвала проблемы со сбором информации.

«Это сложная задача, и мы не в состоянии завершить ее через несколько часов», — сказал глава CENI Корнейлл Нангаа.

«СENI планирует потратить на обработку результатов еще от 24 до 48 часов, после которых комиссия запланирует время объявления результатов», — добавил Нангаа.

8 января лидер оппозиции Мартин Фаюлу потребовал у предвыборной комиссии «не скрывать результаты выборов».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президентские выборы в ДР Конго прошли 30 декабря 2018 года, предвыборная комиссия должна была обнародовать результаты выборов 6 января.

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