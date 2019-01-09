Мнение: появление Алтая в Казахстане — повод насторожиться

Барнаул, , 10:51 — REGNUM Депутат Алтайского краевого законодательного собрания Владислав Вакаев («Справедливая Россия») полагает, что подписанный президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым указ о переименовании Зыряновского района и города Зыряновска Восточно-Казахстанской области в Алтай — повод для того, чтобы руководители двух российских Алтаев (Республики Алтай и Алтайского края) тоже активизировали работу по развитию бренда.

«Назарбаев, как обычно, действует весьма дальновидно, с прицелом на перспективу. Ведь известность и популярность бренда «Алтай» будет только нарастать. Уж слишком это уникальная территория, имеющая особую природную, историческую и культурную значимость. А значит, будет нарастать поток людей и инвестиций сюда. Казахстан хочет сделать глоток из этого потока. Винить нашего соседа за это, конечно же, нельзя. Но эта история должна заставить власти двух российских Алтаев — края и республики — насторожиться.

Нам нужно активизировать свою работу по развитию бренда и закреплению его за собой. Нельзя сказать, что ничего не делалось в этом направлении. Но теперь работу нужно вывести на новый уровень. Привлечь специалистов по брендингу, активней использовать потенциал представителей общественности, науки и бизнеса», — отметил политик на своей странице в Facebook.

Напомним, Зыряновск возник в начале XVIII века с южной стороны Алтайского хребта. В поисках нового бренда для Зыряновска (и одноимённого района в Восточно-Казахстанской области), который бы позволил привлечь инвестиции, туристов, дать толчок развитию новых отраслей экономики, притоку населения и дополнительные источники дохода, общественники пришли к выводу, что регион нужно переименовать в Алтай. В октябре 2018 года главный вердикт в судьбе Зыряновского района вынесли депутаты местного маслихата, единодушно одобрив это переименование, несмотря на призывы к референдуму.

«Этот район и есть Алтай, и должен носить это имя по праву. (…) С одной стороны, это возвращение к истокам, с другой стороны — привлечение туристов. Это исторически правомерно и экономически оправдано. Алтай — это бренд», — отмечал ранее аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов.

Позднее сайт Акорды опубликовал соответствующий указ, подписанный президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.

«Переименовать Зыряновский район и город Зыряновск Восточно-Казахстанской области в район Алтай и город Алтай Восточно-Казахстанской области. Настоящий Указ вводится в действие со дня его первого официального опубликования», — сказано в документе, датированном 28 декабря 2018 года.

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