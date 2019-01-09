Atlantic Council указал на ахиллесову пяту НАТО

Вашингтон, , 10:41 — REGNUM На протяжении всего прошедшего года лидеры стран НАТО прилагали усилия для повышения мобильности альянса на европейском континенте, тем не менее очень мало внимания уделялось кибербезопасности самой транспортной инфраструктуры. Поэтому одна-единственная кибератака против сети энергоснабжения той или иной страны альянса может в значительной степени ослабить возможность НАТО реагировать на кризисы, пишет Лукас Тракимавичюс в статье для аналитического центра Atlantic Council.

По словам автора, быстрая цифровизация сетей энергопоставок стран ЕС — это палка о двух концах. С одной стороны, благодаря более активному применению интернета компаниям удалось сократить эксплуатационные расходы и повысить производительность. С другой стороны, из-за цифровизации компании стали более уязвимы для киберугроз. И целый ряд кибератак, направленных на электросети различных государств, уже показал всю степень рисков.

В случае если массовое отключение электроэнергии произойдет во время обострения кризиса, такое событие может подорвать надежность сдерживания альянса и ослабить его потенциал отправки подкреплений. Без энергии могут оказаться многие аэропорты, но сильнее всего пострадает железнодорожная сеть, большая часть которой из-за популярности электрических локомотивов в ЕС будет парализована. Пострадают и морские порты, так как не смогут функционировать без энергии краны и топливные насосы.

«Если центральная энергетическая сеть той или иной страны НАТО будет отключена в результате кибератаки во время политического кризиса, для альянса такое развитие событий может иметь катастрофические последствия», — подчеркнул автор.

Вообще, заключает Тракимавичюс, может получиться так, что подкрепления в случае конфликта не просто задержатся, а могут вообще не прибыть.

Напомним, в качестве основного источника кибератак на страны НАТО, а также международные организации западные эксперты называют Россию. В частности, в октябре российские спецслужбы обвинили в том, что они пытались совершить атаку на серверы Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в Гааге.

Читайте также: «Кибератака на ОЗХО» — предлог для нового удара по России