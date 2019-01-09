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Володин: Законы для реализации послания президента нужно принять до июля

Политика

Их осталось всего 12 из 99, отметил спикер Госдумы

Москва, 9 января 2019, 10:27 — REGNUM  Депутатам Госдумы в течение весенней сессии 2019 года необходимо принять еще 12 законов, чтобы обеспечить реализацию послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания, передает корреспондент ИА REGNUM 9 января.

«В текущей сессии, я хочу подчеркнуть, мы должны завершить работу над законодательным обеспечением послания президента РФ Федеральному собранию. Нам осталось принять всего 12 законов из 99, из них 10 законопроектов прошли уже первое чтение, внесение двух ожидаем от правительства РФ», — отметил Володин.

Спикер Госдумы также обратился к постоянному представителю правительства в Госдуме Александру Синенко с просьбой ускорить процесс внесения этих инициатив.

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Послание президента России Федеральному собранию-2018
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