Вице-президент Индонезии напомнил студентам о «культуре тяжелого труда»

Джакарта, , 10:31 — REGNUM Вице-президент Индонезии Юсуф Калла напомнил индонезийским студентам, обучающимся на Тайване, о важности «культуры тяжелого труда», сообщает Antaranews.

«Нам нужны люди, у которых есть культура тяжелого труда. Почему Тайвань и Китай быстро развиваются? Из-за тяжелой работы. Нужно учиться не только технологиям, но и усердно работать», — заявил вице-президент страны.

Глава Тайваньской торгово-экономической палаты Джон Чен в Джакарте заявил, что правительство Тайваня всегда уделяло первостепенное внимание благополучию студентов, участвующих в программах стажировки.

По его словам, министерство образования Тайваня осуществляет надзор за университетами, в которых проводятся эти программы. Студентам не разрешается работать более 20 часов в неделю, за исключением летних и зимних каникул.

Напомним, ранее в индонезийских СМИ появились новости о том, что индонезийских студентов насильно заставляют работать на Тайване. Относительно этой информации вице-президент заявил, что это невозможно.