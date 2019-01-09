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Володин поставил Госдуме новую задачу

Политика

Мониторинг и анализ

Москва, 9 января 2019, 10:21 — REGNUM  Спикер Госдумы Вячеслав Володин поставил новую задачу нижней палате парламента, передает корреспондент ИА REGNUM 9 января.

«Если раньше в центре нашего внимания были вопросы разбора «законодательных завалов», то сегодня на первый план выходит мониторинг и анализ правоприменительной практики», — сказал Володин, открывая весеннюю сессию нижней палаты парламента.

Реализации принятых законов зачастую мешает отсутствие нормативной базы.

«Проблема своевременного принятия подзаконных актов сохраняется», — указал он.

Володин подчеркнул необходимость создания системы мониторинга правоприменения.

В то же время спикер Госдумы указал на то, что в законотворческом портфеле находится 1164 законопроекта, это почти в два раза меньше, чем в 2016 году.

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