Володин поставил Госдуме новую задачу

Москва, 9 января 2019, 10:21 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин поставил новую задачу нижней палате парламента, передает корреспондент ИА REGNUM 9 января.
«Если раньше в центре нашего внимания были вопросы разбора «законодательных завалов», то сегодня на первый план выходит мониторинг и анализ правоприменительной практики», — сказал Володин, открывая весеннюю сессию нижней палаты парламента.
Реализации принятых законов зачастую мешает отсутствие нормативной базы.
«Проблема своевременного принятия подзаконных актов сохраняется», — указал он.
Володин подчеркнул необходимость создания системы мониторинга правоприменения.
В то же время спикер Госдумы указал на то, что в законотворческом портфеле находится 1164 законопроекта, это почти в два раза меньше, чем в 2016 году.