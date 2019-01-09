Забайкальских чиновников накажут за мусорный коллапс

Чита, , 10:20 — REGNUM Новогоднее убранство Читы — столицы Забайкалья — вынуждено соседствовать с повсеместными кучами мусора во дворах: наваленного и неубранного. В этом лично убедился глава региона Александр Осипов, совершив накануне, 8 января, соответствующий рейд. Как пояснили в пресс-службе губернатора, поводом для его проведения стали жалобы читинцев на замусоренность городских дворовых территорий, озвученные в социальных сетях за праздничные выходные.

«По сообщениям в социальных сетях у меня сложилось впечатление, что необходимые меры не приняты — работа не была организована не только в Чите, но и по всему краю», — подчеркнул Александр Осипов.

Побывав на многих точках и лично убедившись в наличии мусорной проблемы, он поручил городским властям привлечь к ответственности всех причастных. Также глава региона считает необходимым организовать регулярный мониторинг состояния контейнерных площадок и информировать население, с какой регулярностью должен осуществляться вывоз мусора.

Напомним, на оперативном совещании регионального правительства, проведённом в преддверии новогодних праздников, Александр Осипов уже обращал особое внимание на существующий риск накапливания мусора и поручал организовать своевременную уборку. По итогам вчерашнего рейда выяснилось, что чиновники поручение не выполнили. Оргвыводы глава региона пообещал сделать совместно с прокуратурой.

Читайте ранее в этом сюжете: Огонь, вода и «медные трубы» Забайкалья: главное в регионе за 2018 год