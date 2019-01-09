Назарбаев подписал поправки в законодательство по вопросам рекламы

Астана, , 10:06 — REGNUM Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев одобрил поправки в законодательство республики по вопросам рекламы, сообщили 9 января в пресс-службе главы государства.

В рамках закона на 20% будет сокращено время вещания рекламы в вечернее время на телевидении и радио. Документ также вводит обязательную норму вещания социальной рекламы, которая будет выходить не менее десяти раз в дневное время.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 сентября 2018 г. заместитель директора департамента государственной политики в области СМИ министерства информации и коммуникаций Казахстана Бекзата Рахимова заявил, что в рамках вышеуказанного законопроекта время рекламы будет ограничено с 18:00 до 23:00.

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