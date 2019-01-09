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Премьер-министр Малайзии: «Выборы нового короля должны быть ускорены»

Политика

Премьер-министр Малайзии надеется на скорейшее избрание нового короля

Куала-Лумпур, 9 января 2019, 09:52 — REGNUM  Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад надеется, что новый король будет избран в ближайшее время, сообщает Sindonews.

Махатхир Мохамад заявил, что «выборы нового короля должны быть ускорены», потому что необходимо провести аудиенцию с новым королем по определенным вопросам в самое ближайшее время.

«Правительство приняло решение короля Мухаммада V уйти в отставку», — говорится в заявлении канцелярии премьер-министра Малайзии.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 января 2019 года король Мухаммад V подал в отставку. Король начал править 13 декабря 2016 года. Его отставка соответствует статье 32 Конституции Малайзии.

Малайзия — единственная страна в мире, где король избирается среди девяти глав султанатов сроком на пять лет.

Читайте ранее в этом сюжете: В Малайзии король Мухаммад V, избранный на пять лет, отрекся от престола

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Политика Малайзии
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