American Conservative: Болтон саботирует внешнюю политику Трампа?

Вашингтон, , 09:43 — REGNUM Как только президент США Дональд Трамп заявил в конце декабря о выводе американских войск из Сирии, внешнеполитическое сообщество страны начало действовать, доказывая в различных изданиях, что «осовелый» глава Белого дома наносит удар по безопасности страны. И активнее всего в этом процессе показал себя советник по вопросам национальной безопасности Джон Болтон, на фоне которого даже древняя Спарта кажется «вменяемой и миролюбивой». На фоне его поведения перед саммитом в Сингапуре актуален вопрос, пытается ли Болтон поспособствовать продвижению внеполитического курса Трампа или же он попросту его саботирует, пишет Дэниэл Депетрис в статье для американского издания The American Conservative.

Так, хотя Болтон и не сказал об этом в открытую, но с самого момента, когда Трампом было принято решение, стало понятно, что он не поддерживает то, что делает его начальник. Еще за несколько месяцев до этого он заявил, что американские военные из арабской республики не уйдут, пока там остаются иранские спецподразделения и связанные с ними вооруженные формирования. Заявление же о выводе войск из Сирии застало его врасплох, заставив выглядеть так, как будто ему неизвестны планы Трампа.

Поэтому Болтон, хороший знаток принципов работы бюрократического аппарата, сразу же взялся за дело. Если он и его коллеги в Пентагоне, придерживающиеся тех же убеждений, не смогли убедить Трампа отказаться от вывода войск, то они могли хотя бы попытаться убедить его замедлить осуществление этого плана, затянуть процесс и, если получится, пристегнуть к нему ряд новых условий.

«Более традиционный президент стал бы придерживаться выбранного курса, но Трамп имеет склонность к тому, чтобы менять свою позицию в зависимости от того, кого он увидит на телеканале Fox News», — подчеркнул он, отмечая, что «болото» — группы воинственно настроенных конгрессменов, сотрудников государственного департамента, Пентагона и других ведомств, а также экспертное сообщество — хорошо понимает нерешительность главы Белого дома, которой оно и пользуется.

«И вот уже Трамп стал отказываться от своей первоначальной позиции, заявив журналистам, что войска будут выводиться постепенно», — подчеркнул он.

Затем, 6 января, Болтон заявил в ходе своего визита в Израиль, что перед отправкой американских военных домой необходимо добиться выполнения ряда задач: во-первых, это «полное уничтожение «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)» — цель, которой, скажет любой специалист по терроризму, невозможно достигнуть, а во-вторых, получение гарантий от Турции, что ее войска не начнут массовое уничтожение членов вооруженных формирований сирийских курдов. О каких гарантиях Анкары идет речь, Болтон не указывает, но ему это и не нужно, поскольку его задача в том, чтобы замедлить Трампа в такой степени, что первоначальное заявление президента уже не будет иметь никакого значения.

В его сознании миссия в Сирии не имела никакого отношения ни к сирийскому народу, ни к президенту республики Башару Асаду, ни к ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а была направлена против «злой иранской империи, поглощающей территорию». На этом фоне уместен вопрос, говорит ли Болтон от лица президента или занимается самодеятельностью так же, как он это делал перед саммитом Трампа с северокорейским лидером Ким Чен Ыном в Сингапуре. Тогда советник по национальной безопасности намекнул на «ливийскую модель» ядерного разоружения Корейского полуострова, что почти поставило крест на дипломатическом процессе.

Если Болтон действительно говорит от лица Трампа, тогда президенту нужно выступить перед нацией и объяснить, почему была изменена политика. В противном случае Трамп должен вызвать Болтона назад в Вашингтон и заявить ему, что у него для сбора своих вещей есть десять минут, после чего он должен будет покинуть территорию Белого дома.

Напомним, перед встречей Трампа и Ким Чен Ына Болтон заявил, что разоружение Корейского полуострова должно проводиться по «ливийской модели». При этом, когда ливийский лидер Муаммар Каддафи отказался от своих разработок ядерного оружия, страны Запада проявили к нему небывалую лояльность. Затем, в 2011 году, на фоне начавшихся против Каддафи массовых акций протеста, которые вылились в кровопролитную гражданскую войну, страны Запада, прежде всего США, оказали поддержку именно противникам Каддафи, развернув воздушную кампанию против верных Каддафи ливийских войск.