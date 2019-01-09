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Назарбаев ратифицировал соглашение с Хорватией о налогообложении

Политика

Документ направлен на предотвращение уклонения от налогообложения

Назарбаев ратифицировал соглашение с Хорватией о налогообложении
Иллюстрация: Akorda.kz
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев

Астана, 9 января 2019, 09:44 — REGNUM  Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал закон, ратифицирующий соглашение республики с Хорватией об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов на доход, сообщили 9 января в пресс-службе главы государства.

Соглашение между Хорватией и Казахстаном должно служить гарантией для иностранных инвесторов. Документ также направлен на справедливое распределение права налогообложения между двумя государствами.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вышеуказанный законопроект был одобрен в Мажилисе парламента Казахстана 5 декабря. Проект закона депутатам представил министр финансов Казахстана Алихан Смаилов. По его словам, соглашение позволит укрепить сотрудничество налоговых служб обоих государств.

Читайте ранее в этом сюжете: Сенат Казахстана одобрил соглашение с Хорватией о налогообложении

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Политическая жизнь Казахстана
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