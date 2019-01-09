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МИД РФ: Москва готова к равноправному диалогу по ДРСМД

Политика

Россия готова к диалогу с США на уровне МИД, Минобороны, а также Советов Безопасности

Москва, 9 января 2019, 09:38 — REGNUM  Российская сторона готова к равноправному диалогу с Соединенными Штатами по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРМСД). Об этом заявил 9 января журналистам замглавы МИД России Сергей Рябков.

По словам российского дипломата, Москва готова к диалогу с Вашингтоном на уровне МИД, Минобороны, а также Советов Безопасности.

«Если это произойдет завтра, то мы готовы и завтра. Но это должен быть диалог на основе равноправия», — подчеркнул Рябков.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2018 года американский президент Дональд Трамп заявил о скором выходе страны из ДРСМД. По его словам, Вашингтон выйдет из договора, поскольку Москва якобы регулярно его нарушает.

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Российско-американские отношения
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