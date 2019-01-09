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В Аргентине утвержден закон о донорстве органов без согласия семей умерших

Политика

Государство берет на себя медицинские расходы на пересадку органов и тканей

Буэнос-Айрес, 9 января 2019, 09:37 — REGNUM  Правительство Аргентины утвердило и опубликовало новые положения закона о трансплантации органов, тканей и клеток, который позволяет делать умерших донорами без согласия их семей, передает канал TeleSur 8 января.

Закон №27 447 будет применяться к погибшим лицам старше 18 лет, чтобы спасти жизни тех, кто стоит в очереди за донорскими органами. Врачи смогут брать ткани и органы умерших без согласия их родственников, за исключением тех случаев, когда человек при жизни выразил письменное несогласие становиться донором.

В случае кончины несовершеннолетних вопрос донорства будут решать их родители. Согласно закону, государство будет оплачивать 100% медицинских расходов пациентов, переносящих трансплантацию.

Закон получил название «закон Жустины» в честь Жустины Ле Коне, умершей в 2017 году в возрасте 12 лет. Девочка скончалась в ожидании операции по пересадке сердца. Парламент Аргентины одобрил закон в июле 2018 года.

В настоящее время в Аргентине около 10,2 тыс. человек ждут пересадки органов. В 2017 году в стране была проведена 1681 трансплантация.

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Политическая жизнь Аргентины
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