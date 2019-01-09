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Сенатор Болдуин: «шатдаун» Трампа — это национальный кризис

Политика

Политик посчитала, как часто глава Белого дома США обещал построить стену за счет Мексики

Вашингтон, 9 января 2019, 09:36 — REGNUM  Обещания президента США Дональда Трампа в отношении финансирования пограничной стены из мексиканского бюджета имеют своим итогом разразившийся в США национальный кризис, считает сенатор-демократ Тэмми Болдуин. На своей странице в твиттере 9 января сенатор пишет:

«В течение трех лет президент Трамп как минимум 212 раз обещал, что за его стену заплатит Мексика. Из-за неспособности сдержать обещание он блокировал работу правительства. Американский народ не должен платить за эту ложь, «шатдаун» Трампа — это национальный кризис».

В комментариях большинство читателей поддержали сенатора:

«Он в шоке. Трамп много лет заявлял, что может сторговаться с любой страной и получить всё, что хочет. Но настоящие политики не поддаются звезде-бизнесмену, Трамп выбыл из своей лиги, просто он этого не признает».

«С каких пор мы, люди, стали донорами корпораций? Все, что у нас есть, это отравленная экология, низкооплачиваемые работы и нехватка здравоохранения. Представлять нужно нас, а не бизнес, уберите деньги из политики!»

«Он лишает семьи элементарных потребностей, потому что не получает то, чего хочет. Безумие Короля Трампа доказывает, что он не годится для задачи».

«Трамп и республиканцы создали конституционный кризис, гуманитарный кризис, экономический кризис и рыночный кризис, и они ведут нас к тому, чтобы мы были совершенно не готовы ко всё большим катастрофам».

Но есть и противники:

«Вас что, выбрали, чтобы вы считали, сколько раз Трамп что-то сказал? Ваша партия и республиканцы должны начать работать вместе! Разочарован людьми, которые меня представляют».

«Постройте стену и защитите нас, как обещали!»

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп рассчитывает, что его встреча в Белом доме с лидерами конгресса, которую американский лидер анонсировал в ходе своего телеобращения к гражданам страны, сможет прекратить «шатдаун» правительства. Она должна состояться сегодня, 9 января.

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