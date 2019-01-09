Роскосмос не станет выходить из проектов с NASA из-за визита Рогозина

Москва, , 09:27 — REGNUM Несмотря на отмену приглашения главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина посетить США, госкорпорация не намерена выходить из совместных с NASA проектов, заявил официальный представитель Роскосмоса Владимир Устименко. Об этом пишет 9 января «Коммерсантъ».

По словам Устименко, госкорпорация не собирается выходить из совместного с американцами проекта создания окололунной станции Gateway и намеревается выполнять все другие взятые на себя ранее обязательства.

«Мы намерены соблюдать все договоренности и следовать подписанным документам», — подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 января стало известно, что NASA отложило визит главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина в США, запланированный на февраль 2019 года. В госкорпорации заявили, что пока не получали официального уведомления от американской стороны.

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