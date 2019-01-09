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США грозят санкциями подрядчикам «Северного потока — 2»

Политика

Ограничения могут быть введены против группы Allseas (Швейцария) и итальянской Saipem, участвующих в прокладке газопровода

Берлин, 9 января 2019, 09:12 — REGNUM  Власти Соединенных Штатов в своих попытках заблокировать строительство газопровода «Северный поток — 2» рассматривают вариант введения санкций против компаний, участвующих в проекте, пишет немецкая газета Handelsblatt.

Отмечается, что ограничения могут быть введены против группы Allseas (Швейцария) и итальянской Saipem, участвующих в прокладке газопровода. Посол США в Германии Ричард Гренелл угрожает участникам проекта, говоря о том, что те «всегда находятся в опасности, поскольку санкции вполне вероятны», в то время как немецкие власти в обеспокоенности «пытаются повлиять на администрацию Соединенных Штатов».

Как сообщало ИА REGNUM, в конце декабря еврокомиссар по бюджету и человеческим ресурсам Гюнтер Эттингер заявил, что критика президента США Дональда Трампа в адрес газопровода «Северный поток — 2» не может быть основанием для остановки проекта.

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Северо-Европейский газопровод (Nord Stream)
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