Индия намерена продать противокорабельную установку BrahMos Индонезии — СМИ

Нью-Дели, , 09:26 — REGNUM Индия изучает возможность продажи сверхзвуковой противокорабельной установки BrahMos Индонезии, сообщает Sindonews.

Нью-Дели также предлагает Джакарте приобрести усовершенствованный радар для обслуживания российских истребителей Су-30, эксплуатируемых ВВС Индонезии.

По данным издания, члены совместного индийско-российского предприятия BrahMos Aerospace Limited, создавшего ракетную систему, уже посетили государственную верфь в индонезийском городе Сурабая для изучения возможности установки ракет на индонезийских военных кораблях.

«Это хорошее предложение для более глубокого оборонного сотрудничества между нашими странами, потому что Индия обладает функциональными и экономичными технологиями, которые не такие сложные, как западные», — заявили в парламенте Индонезии.

Напомним, ранее Индия уже провела переговоры с правительством Вьетнама о продаже BrahMos. Сверхзвуковая противокорабельная установка была разработана совместным индийско-российским предприятием, основанным в 1998 году.