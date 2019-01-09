Среда, 9 Января 2019 года
09:27:05 МСК

Индия намерена продать противокорабельную установку BrahMos Индонезии — СМИ

Политика

Члены совместного индийско-российского предприятия BrahMos Aerospace Limited посетили индонезийский город Сурабая

Нью-Дели, 9 января 2019, 09:26 — REGNUM  Индия изучает возможность продажи сверхзвуковой противокорабельной установки BrahMos Индонезии, сообщает Sindonews.

Нью-Дели также предлагает Джакарте приобрести усовершенствованный радар для обслуживания российских истребителей Су-30, эксплуатируемых ВВС Индонезии.

По данным издания, члены совместного индийско-российского предприятия BrahMos Aerospace Limited, создавшего ракетную систему, уже посетили государственную верфь в индонезийском городе Сурабая для изучения возможности установки ракет на индонезийских военных кораблях.

«Это хорошее предложение для более глубокого оборонного сотрудничества между нашими странами, потому что Индия обладает функциональными и экономичными технологиями, которые не такие сложные, как западные», — заявили в парламенте Индонезии.

Напомним, ранее Индия уже провела переговоры с правительством Вьетнама о продаже BrahMos. Сверхзвуковая противокорабельная установка была разработана совместным индийско-российским предприятием, основанным в 1998 году.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Внешняя политика Индонезии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить