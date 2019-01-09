Переговоры США и Китая в Пекине продлены на сутки

Пекин, , 08:56 — REGNUM Переговоры по торгово-экономическим вопросам между делегациями Китая и США в Пекине были продлены на сутки. Об этом пишет 9 января Global Times.

По информации издания, в ходе китайско-американской встречи ее участники намерены выработать договоренности, которые позволят продвинуться в решении проблемы с торговыми спорами между Вашингтоном и Пекином. Сообщается, что китайская сторона ожидает взаимовыгодного и оптимального решения по итогам переговоров.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 декабря председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре с американским президентом Дональдом Трампом подчеркнул, что достижение согласия между Пекином и Вашингтоном будет благотворным не только для обеих стран, но и для мира в целом.

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