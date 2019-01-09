Лидеры Кубы и Боливии прибудут на инаугурацию Николаса Мадуро — СМИ

Каракас, , 08:58 — REGNUM Президент Боливии Эво Моралес и кубинский лидер Мигель Диас-Канель будут лично присутствовать на инаугурации президента Венесуэлы Николаса Мадуро, передает канал TeleSur.

Турция отправит на церемонию инаугурации вице-президента Фуата Октая. В последнем телефонном разговоре между Мадуро и его турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом последний выразил желание укрепить связи между двумя нациями, «а также общую работу по консолидации многополярного мира, справедливости, гармонии и мира между народами».

От имени китайского лидера Си Цзиньпина в Каракас отправится министр сельского хозяйства Хань Чанфу. На церемонии будут присутствовать представители Мексики, Уругвая и других стран, а также генеральный секретарь Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) Мухаммед Баркиндо.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 января 13 стран «группы Лимы» потребовали от Мадуро не вступать в должность президента 10 января. Николас Мадуро был избран на второй президентский срок на выборах 20 мая 2018 года, за него проголосовали более 67% принявших участие в голосовании избирателей.

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