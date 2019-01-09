Нового главу ФОМС Дагестана нашли в Крыму

Махачкала, , 08:43 — REGNUM Новым руководителем фонда обязательного медицинского страхования Дагестана назначен экс-глава территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Крым Андрей Карпеев. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Дагестана Артем Здунов, передаёт 9 декабря корреспондент ИА REGNUM.

Карпеев имеет два высших образования: он окончил Рязанский филиал Военного университета связи по специальности «инженер» и Московский финансово-правовой институт по специальности «бухгалтерский учет, анализ и аудит». С 2005 года он работал в контрольно-ревизионном управлении федерального фонда ОМС, а с сентября 2015 года по настоящее время возглавлял территориальный ФОМС Республики Крым.

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Напомним, предшественник Карпеева на посту директора фонда медстрахования Дагестана Магомед Сулейманов был задержан 18 августа 2018 года по подозрению в крупном мошенничестве. Чиновник, по версии следствия, создал в 2010 году преступную группу, которая предоставляла медицинским учреждениям фиктивные документы. На их основании возглавляемым аффилированными лицами страховым компаниям перечислялись средства фонда за якобы оказанные медуслуги. Сумма нанесённого злоумышленниками ущерба следствием оценивается в размере свыше 210 млн рублей.

В день задержания Сулейманов был заключён под стражу на два месяца. Позже срок ареста дважды был продлён — на один и на три месяца.

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что региональный ФОМС возглавит специалист из Крыма глава Дагестана Владимир Васильев рассказал ещё 31 октября 2018 года в ходе пресс-конференции. Тогда политик не стал называть имя назначенца, но сообщил, что кандидатура была выдвинута главой федерального фонда Натальей Стадченко.

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