National Interest: США не должны лезть в сферу влияния России

Вашингтон, , 08:26 — REGNUM На фоне активного проникновения в исконные сферы влияния друг друга в Восточной Европе и Латинской Америке, которое может привести к дальнейшему обострению отношений между Россией и США, Москва и Вашингтон должны найти способ избежать подобного развития событий. Для этого Белый дом должен положить конец своим провокациям на границе с РФ, тогда как Кремлю придется ограничить свои контакты, в частности с Кубой и Венесуэлой, обычными вопросами экономики и дипломатии, пишет Тед Гален Карпентер в статье для американского издания The National Interest.

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Так, автор отмечает наличие большого числа признаков того, что Москва после определенного периода ослабления политических и экономических связей с Кубой, который последовал за развалом Советского Союза, постепенно начала наращивать поддержку этого островного государства, а также Венесуэлы. Более того, Москва стала активнее выстраивать связи с Бразилией, Аргентиной и другими крупными странами Латинской Америки. При этом такое сотрудничество не ограничивалось вопросами исключительно экономики и дипломатии, имея еще и военную составляющую.

На этом фоне, подчеркивает Карпентер, США, которые во время холодной войны не смогли предотвратить превращение Кубы в государство — «клиента» СССР, чем нарушили положения собственной Доктрины Монро, теперь должны занять более жесткую позицию по отношению к «вмешательству Москвы в дела Латинской Америки».

«При этом лидеры США должны признать, что политика страна оказалась неумелой и контрпродуктивной в отношении российских интересов в Восточной Европе, особенно на Украине, — признает Карпентер. — Вашингтону необходимо выбрать новый подход, который бы учитывал негласную версию Доктрины Монро Москвы».

По мнению автора, осуществляя расширение НАТО к самым границам Российской Федерации, США создали себе недруга в лице «новой, демократической России», что впоследствии привело к новой холодной войне.

«Администрации Билла Клинтона и Джорджа Буша — младшего также с вопиющей небрежностью проигнорировали давние политические и дипломатические интересы Москвы на Балканах, когда они совершили вторжение в страну — союзницу России Сербию, — продолжает он. — Хуже всего то, что администрация Обамы пошла на вопиющее вмешательство во внутренние дела Украины с тем, чтобы помочь демонстрантам свергнуть демократически избранное пророссийское правительство в 2014 году».

Такой шаг продемонстрировал презрение не только к российской сфере влияния, но и к важному для ее безопасности буферу. Кроме того, Вашингтон вызвал еще большие опасения у Москвы, проводя учения НАТО на самой границе с Россией, а также одобряя продажу оружия Украине и заигрывая с идеей создания постоянной базы на востоке Польши.

«Крайне важно определить новый политический курс. Он должен принимать во внимание, что США и другие крупные державы исторически настаивали на том, что у них есть сфера влияния, по сути, сфера гегемонии, в регионах, прилегающих к их непосредственной территории, — указывает автор. — Мудрые великие державы соблюдают эти прерогативы и избегают вмешиваться в другие сферы влияния».

Безусловно, подчеркивает Карпентер, протяженность этих сфер может ставиться под вопрос, но две администрации США пошли дальше, когда главы Государственного департамента США Кондолиза Райс и Джон Керри открыто отказали Москве в возможности наличия у нее подобной сферы в ответ на действия Кремля против Грузии и Украины. Райс же вообще назвала такую концепцию «архаичной».

"Такое мышление опасно оторвано от реальности. Вашингтону и Москве необходимо установить четкие правила поведения в Латинской Америке и Восточной Европе, — отмечает автор. — Американские лидеры должны дать Москве понять, что установление или поддержание военных связей с недружественными режимами, вроде венесуэльского или кубинского, является причиной неприемлемой головной боли в США».

«Если Кремль желает улучшить отношения с Вашингтоном, он должен положить конец подобным провокациям и ограничить свои связи в этом полушарии обычными дипломатическими и экономическими отношениями», — добавляет он.

Со своей стороны, США, считает автор, следует «проинформировать» Москву, что дни попыток проецирования американского могущества вглубь Восточной Европы прошли, администрации президента США Дональда Трампа необходимо положить конец планам включения в Североатлантический альянс Украины и Грузии, продажи Киеву оружия, а также участия американских военных в учениях НАТО в Польше, странах Прибалтики и на Черном море.

«Без участия США другие члены альянса едва ли будут продолжать подобные провокационные действия», — подчеркивает автор.

Определение такой модели сосуществования означает, что США сохранят за собой позицию гегемона в Западном полушарии, тогда как Россия сможет довольствоваться таким же статусом на гораздо меньшем участке территории в Восточной Европе. В противном случае обе страны ждет продолжение ухудшения отношений, обостряемое все большими провокациями и взаимными разногласиями.

Напомним, в начале декабря прошлого года два стратегических реактивных ракетоносца российских ВКС Ту-160 совершили посадку в Венесуэле. Как отметили в оборонном ведомстве латиноамериканского государства, бомбардировщики прибыли из России для участия в совместных полетах.

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