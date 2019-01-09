Глава МИД Уругвая: «группа Лимы» не имеет права требовать отставки Мадуро

Монтевидео, , 08:27 — REGNUM «Группа Лимы» не имеет права требовать отставки президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом заявил министр иностранных дел Уругвая Родольфо Нин Новоа 8 января, передает канал TeleSur.

Уругвайский дипломат подчеркнул, что самопровозглашенная «группа Лимы» не имеет полномочий признавать или не признавать правительства и находится «вне каких-либо органических институтов». Нин Новоа заявил, что Уругвай отправит своего представителя на инаугурацию Николаса Мадуро, которая состоится 10 января.

«Мы признаем государства, и Венесуэла — это государство, с которым мы поддерживаем отношения. Нам кажется, что политика конфронтации и изоляции — не самое выгодное и лучшее, чтобы найти решение проблем, с которыми сталкивается Венесуэла», — сказал министр.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале месяца «группа Лимы» потребовала от Мадуро не вступать в должность президента 10 января. В эту сформировавшуюся в августе 2017 года группу латиноамериканских государств вошли 14 правительств, считающих власть Мадуро нелегитимной. Лишь Мексика с началом президентства Андреса Мануэля Лопеса Обрадора в декабре 2018 года изменила свою позицию по отношению к Венесуэле.

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