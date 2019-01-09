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Трамп рассказал, когда закончится «шатдаун»

Политика

Третий в 2018 году «шатдаун» был объявлен в США 22 декабря

Вашингтон, 9 января 2019, 08:17 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп рассчитывает, что его встреча в Белом доме с лидерами конгресса, которую американский лидер анонсировал в ходе своего телеобращения к гражданам страны, сможет прекратить «шатдаун» правительства. Она должна состояться сегодня, 9 января.

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Соратник Трампа подтвердил его прогноз по «шатдауну»

"Эта ситуация может быть разрешена на встрече за 45 минут. Я пригласил лидеров конгресса завтра, чтобы сделать это», — заявил Трамп в телеобращении.

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1082823394234716160

Он отметил, что единственное решение проблемы — это принятие демократами закона о расходах, который бы защитил границы страны и «открыл бы правительство».

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Как сообщало ИА REGNUM, с 22 декабря в США ряд министерств и ведомств США, включая госдепартамент, министерство юстиции, министерства транспорта и сельского хозяйства, приостановили свою работу. Причина стало то, что конгрессмены не могут договориться, прописать ли затраты на стену на границе с Мексикой, которую требует построить президент США, в бюджетных расходах. При этом демократы готовы выделить на эти цели 1,3 млрд рублей, однако Трамп настаивает на сумме в более чем 5 млрд рублей.

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Деятельность президента США Дональда Трампа
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