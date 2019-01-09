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Посольство поможет задержанному по запросу ФБР гражданину РФ

Политика

В настоящее время гражданин РФ содержится в тюрьме Гонолулу

Вашингтон, 9 января 2019, 08:17 — REGNUM  Посольство России в Соединенных Штатах окажет всю необходимую помощь задержанному по запросу ФБР на острове Сейпан (Северные Марианские Острова) гражданину РФ Дмитрию Макаренко, об этом 9 января говорится в заявлении, опубликованном на официальной странице российского диппредставительства в «ВКонтакте».

"Окажем Макаренко всю необходимую консульскую помощь в целях соблюдения его законных прав», — говорится в сообщении.

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По имеющейся информации, в настоящее время гражданин РФ содержится в тюрьме Гонолулу (штат Гавайи) в ожидании этапирования в Майами (Флорида), где состоится судебное заседание по его делу.

Как сообщало ИА REGNUM, причиной задержания российского бизнесмена стали подозрения в незаконном вывозе в РФ военной техники, в частности — приборов ночного видения. В деле есть другой фигурант — Владимир Невидомый, выходец с Украины. Именно он дал показания на Макаренко, когда был арестован по запросу ФБР. Под стражей он находится с лета прошлого года.

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