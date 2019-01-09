Кандидат от оппозиции в ДР Конго заявил о победе на выборах

Киншаса, , 08:17 — REGNUM В предвыборном штабе Феликса Тшисекеди, одного из главных кандидатов от оппозиции на президентских выборах в Демократической Республике Конго (ДРК), рассказали о встрече членов штаба экс-президента Жозефа Кабилы с представителям штаба Тшисекеди. На этой встрече, по словам представителей штаба оппозиционера, была гарантирована мирная передача полномочий от Кабилы к Тшисекеди. Об этом сообщает Deutsche Welle Swahili.

Тем не менее Барнабе Кикайя Бин Каруби, советник Кабилы и представитель кандидата от правительства Эммануэля Рамазани Шадари, опроверг проведение каких-либо политических встреч с момента выборов и отрицает взаимодействие с Тшисекеди. Он заявил, что первые результаты выборов, прошедших 30 декабря 2018 г., ожидают подвести уже на этой неделе.

Издание отмечает, что президентские выборы должны принести «перемены в пользу демократии» впервые за 59 лет независимости ДРК. Однако оппозиционеры подозревают правительство в возможной фальсификации голосов.

Спорные результаты выборов могут вновь стать причиной народных волнений в стране, как это уже произошло после выборов 2006 и 2011 годов.

Главные конкуренты Тшисекеди на выборах — кандидат от правящей партии Эммануэль Рамазани Шадари и лидер оппозиции Мартин Фаюлу, которого, по результатам социологического исследования, поддерживает большинство.

Новость о встрече штабов Кабилы и Тшисекеди обеспокоила сторонников Фаюлу. Они опасаются, что экс-президент предпримет попытку обсуждения вопроса раздела власти с Тшисекеди, а также добавит голосов кандидату от правительства — Шадари.

Каждый из главных кандидатов уверен в своей победе на президентских выборах.