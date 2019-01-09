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НПО призвали Францию предоставить убежище мигрантам

Политика

НПО просят Францию ​​немедленно предоставить убежище 49 мигрантам, которые оказались заблокированы в водах Мальты

Париж, 9 января 2019, 08:10 — REGNUM  Несколько неправительственных организаций (НПО) призвали Францию «действовать как можно быстрее», чтобы «приютить» 49 мигрантов, которые более двух недель заблокированы вблизи Мальты. Об этом сообщает Le Figaro.

«Мы просим Францию немедленно предоставить убежище выжившим мигрантам в безопасной гавани», — говорится в заявлении семи НПО, в том числе организации «Врачи без границ».

НПО также призывают Францию «сыграть ведущую роль в осуществлении механизма приема людей», спасенных в Средиземном море.

«Франция должна выйти из нынешнего циничного безразличия и взять на себя инициативу по выходу из этого бесчеловечного тупика», — заявили в организации Лига прав человека.

Известно, что представители Германии, Франции, Нидерландов, Люксембурга, Ирландии, Румынии, Мальты, Португалии и Италии ранее сообщили, что готовы принять некоторых из 49 мигрантов. Но Мальта требует включить в соглашение 249 других потерпевших, которых она спасла ранее.

Напомним, 49 мигрантов оказались заблокированы в течение восемнадцати дней на кораблях двух немецких НПО, которым было разрешено укрыться в мальтийских водах, но не заходить в порт. Некоторые мигранты объявили голодовку 7 января 2019 года.

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