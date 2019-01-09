СМИ узнали о тайных переговорах представителей Канады и КНДР в Оттаве

Оттава, , 07:56 — REGNUM Представители Северной Кореи и Канады провели секретные переговоры. По данным телеканала CBC News, который ссылается на источник в высших правительственных кругах, они состоялись в сентябре 2018 года в Оттаве и длились два дня.

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Отмечается, что в ходе встречи канадская сторона настаивала на продвижении процесса денуклеаризации Корейского полуострова, а также указала на весьма серьёзные проблемы с правами человека в Северной Корее. Пока неизвестно, каким образом была организована эта встреча, однако отмечается, что канадские дипломаты приветствуют личные переговоры. При этом состоявшиеся переговоры, как отметил представитель министерства иностранных дел Канады Гийом Берубе, не являются доказательством каких-либо «изменений в статусе канадских дипломатических отношений с КНДР».

«Хотя недавно начавшийся и продолжающийся диалог между Кореями обнадёживает, мы по-прежнему обеспокоены отсутствием конкретных действий со стороны Северной Кореи в направлении денуклеаризации», — говорится в электронном письме Берубе, написанном CBC News.

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Напомним, Канада и КНДР разорвали дипломатические отношения в 2010 году.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2018 года власти Канады ужесточили санкции в отношении Корейской Народно-Демократической Республики. В соответствии с положениями резолюции 2397, принятой Советом Безопасности Организации Объединённых Наций 22 декабря 2017 года, были расширены санкции против Северной Кореи. В частности, был введён запрет на поставки и передачу Северной Корее транспортных судов, самолётов и запасных частей к ним, а также промышленного оборудования. Кроме того, было запрещено закупать в КНДР продовольствие, сельскохозяйственные товары, станки, электрооборудование и оборудование для работы с полезными ископаемыми.

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